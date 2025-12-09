新人で政治団体「雨龍会」代表の平野雨龍氏（31）が8日、大分県庁で記者会見し、次期衆院選の大分3区に無所属で立候補する意向を表明した。今夏の参院選東京選挙区に無所属で出馬し、落選したが23万5411票を獲得した。千葉県出身。着物モデルとして活動し、2019〜20年の香港民主化運動に関わる中で「自由を奪われる光景に日本も人ごとではないと感じた」といい、政治を志す原点になった。参院選後、全国46カ所を視察。大分3