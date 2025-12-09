中国軍の暴挙は不測の事態を誘発する恐れがある。断じて容認できない。防衛省によると、沖縄本島南東の公海上空で6日、中国海軍の空母から発艦したJ15戦闘機が航空自衛隊のF15戦闘機に対し、2回にわたってレーダー照射をした。戦闘機のレーダーはミサイル発射の準備段階となる火器管制や、周辺捜索の目的で使用する。中国機はレーダーを断続的に照射しており、専門家はミサイル発射の準備である「ロックオン」だと指摘する