新型コロナウイルス禍で縮小を余儀なくされていた博多港ウオーターフロント（WF）地区の再整備事業計画について、福岡市は中央、博多両ふ頭を含む一体的な検討に再び乗り出す方針を固めた。大型コンベンション（MICE）やクルーズ船寄港が回復基調にあることを踏まえた。市は民間事業者にヒアリングを行い、博多、天神に次ぐにぎわいの「第3の核」としての将来像を具体化する。関係者への取材で分かった。