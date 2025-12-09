福岡市の再開発促進事業「天神ビッグバン」の一環として計画されている新天町商店街と福岡パルコの一体的な再開発について、事業費が計1890億円程度と想定されていることが関係者への取材で分かった。2026年度の設計着手を予定し、30年代の完成を目指す。