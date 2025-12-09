長崎県佐世保市の離島・宇久島にある県立宇久高の1年、中村真帆さん（16）が、外務省などが主催する高校生の主張コンクールで特賞に輝いた。訴えたのは「島に生まれたことで教育の機会が少なくなってはいけない」との思い。8日に佐世保市役所で杉本和孝副市長に受賞を報告し、「夢は英語の教師。島と世界をつなぐ架け橋になりたい」と語った。島唯一の高校、宇久高の生徒は12人。さまざまな立場や考えの人と交流する機会が少な