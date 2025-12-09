日本生命保険相互会社は8日、佐賀銀行（佐賀市）と地域経済の活性化や健康増進に向けた「地域のサステナビリティ推進に関するパートナーシップ協定」を締結した。同社が地方銀行と協定を結ぶのは全国9例目で、九州では初。両者のノウハウやネットワークを生かし、地域の持続的な成長をサポートする。同社は昨年5月から、全国各地の課題解決に取り組むプロジェクトを開始。47都道府県と協定を結び、がん検診や交通安全の啓発、