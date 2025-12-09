共産党県委員会は8日、任期満了に伴う2027年春の県議選に、現職と元職の計2人を公認候補として擁立すると発表した。候補予定者は佐賀市区の現職武藤明美氏（78）＝8期目＝と、唐津市・東松浦区の元職井上祐輔氏（39）。一方、27年1月に任期満了を迎える県知事選への対応について、同委員会は「現在検討中」としている。（松本紗菜子）