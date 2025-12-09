佐賀市の佐賀城跡のお堀に面してひっそりとたたずむ木造平屋。ここは茶室建築の第一人者、堀口捨己（1895〜1984）が設計した茶室「清恵庵」で、先月には国の登録有形文化財に選ばれた。県出身でリコー三愛グループ創業者の故市村清（1900〜68）が「故郷の文化に貢献したい」と建設を発案し、堀口に依頼。市村の思いを受け継いだ地元住民が定期的に茶会を開き、憩いの場となっている。「日頃の騒がしさを忘れ、みんなが一体とな