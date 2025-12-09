J1リーグで9年ぶりの優勝を果たした鹿島アントラーズを元日本代表の槙野智章さんがインタビュー。今季10ゴールをマークした鈴木優磨選手が今季ターニングポイントとなった試合を振り返りました。鈴木選手が挙げたのは4月6日にホームで行われた京都サンガF.C.とのJ1第9節。前半にレオ セアラ選手が2ゴールを挙げリードで折り返すも、後半で逆転負けをした試合でした。鈴木選手は「これは今年自分たちがやりたいサッカーと自分たちの