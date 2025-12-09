戦時中の軍需工場の跡地に建つバンテリンド―ムナゴヤで、平和への祈りを捧げるモニュメントが8日から展示されています。名古屋市東区のバンテリンドームナゴヤでは8日、平和を願うモニュメント「光の折り鶴」の点灯式典が開かれました。現代の平和を感じてもらい、戦争を二度と繰り返さないという祈りを込めて企画されたもので、訪れた人たちが輝く鶴の姿に見入っていました。参加者：「戦争をしちゃいけないと