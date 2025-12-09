第1回【佐々木朗希はWBCに出場できるのか「ドジャースが参戦を許すか」よりも元プロ投手が懸念する「WBCだからこそのリスク」とは】からの続き──。「ドジャースの佐々木朗希（24）は今も制球力に問題を抱えており、それは解消されていない」と指摘するのは、野球解説者の前田幸長氏だ。（全2回の第2回）＊＊＊【写真をみる】名前が1文字違いの「超美人女優（37）」と並んでも“小顔”が際立つ「佐々木朗希」前田幸長氏は