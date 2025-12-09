NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.88（-1.20-2.00%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は反落。供給過剰見通しが重しとなった。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）によると年末から来年にかけて供給過剰が強まっていく公算で、足元では過剰在庫が一段と増加している可能性がある。ＩＥＡは最新の月報を今週１１日に発表する。 時間外取引で１月限は下落。通常取引開始後は５８．６８ドル