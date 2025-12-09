※経済指標 主な発表はなし ※発言・ニュース ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.614％（WI：3.622％） 応札倍率2.64倍（前回：2.85倍） ＊ハセットＮＥＣ委員長 ・パウエル議長も利下げが賢明だと同意する可能性が高い。 ・利下げ幅についてはデータを見極める必要。 ・ウォーラー、ボウマン、ウォルシュ各氏を称賛。トランプ大統領は難しい選択を迫られている。 ・住宅購入の