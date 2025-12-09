ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表は来年3月6日、初戦となる台湾戦を戦う予定だ。ドジャースの大谷翔平（31）は出場を明らかにしたが、チームメイトの山本由伸（27）と佐々木朗希（24）が代表に参加するかはまだ明らかになっていない。ただしXなどのSNSでは、佐々木について「そもそも選ばれないのでは？」という辛辣な投稿も目にする。（全2回の第1回）＊＊＊【写真をみる】名前が1文字違いの「超美人女優