一昔前の夜行バスといえば、主に若者が利用するイメージがあった。しかし、近年の物価高やインバウンド観光客の増加などに伴うホテル代の高騰により、利用者層の広がりが顕著になっている。移動と宿泊を兼ねることができ、到着地で早朝から行動できるのは大きなメリットで、ビジネスパーソンからも人気が高いという。そんな夜行バスを運行するバス会社を悩ませているのが、“相席ブロック”の問題である。夜行バスは2列×2列の