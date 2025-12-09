伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１回は３年連続９度目の優勝を狙う青学大。＊＊＊◆戦力分析前回、青学大は１０時間４１分１９秒の大会新記録で圧勝した。原監督は「１０２回大会は春頃まで苦戦を覚悟していましたが、今では前回並みのタイムを出せる手応えがあります」と自信を見せる。その根拠についても「５、６区は前回よ