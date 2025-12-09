昨年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァが近影を公開した。９日までに自身のインスタグラムを更新し、「魂のさけび！！」とラップ調で歌い踊る動画を投稿。ゆりやんは「映画『禍禍女』の監督、ゆりやんレトリィバァ」と歌い始め、「中学時代、ソフトテニス部、テニス部ではいい思い出がない」「高校時代は水泳部、しんどかった」などと回顧。「大学はストリートダンスサークル、ダンサーの人は常に自信