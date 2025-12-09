気象庁はきのう夜、青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。きのう午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は青森県東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.5となっています。これを受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表しました。気象庁によりますと、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけて