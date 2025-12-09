きょうも北陸や北日本の日本海側では雨や雪が降りやすく、北日本では夜から雪の範囲が広がりそうです。全国的にこの時季の寒さが戻り、北風が冷たく感じられるでしょう。上空の寒気の影響で、北陸や北日本の日本海側は雨や雪が降ったりやんだりとなるでしょう。北日本ではきのうに比べると雪の範囲が狭くなりますが、夜になると再び雪雲が広がって、青森など東北も雪の所が多くなりそうです。北日本は風も強く、吹雪く所もある見込