主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第8話が本日12月9日（火）に放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送を終えた第7話では、飲むと“ちょっとだけエスパー”になれるEカプセルを発明したのが、30年後の市松（北村匠海）だということが判明。そのレシピを盗んだ何者かが過去に送信したことで疑惑をかけられた未来の市松が“アイ”と名乗り、2025年の市松と通信をおこなって助