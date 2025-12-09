2024年に公開された映画『マッチング』の続編となる『マッチング TRUE LOVE』が2026年に公開されることが決定。主演の土屋太鳳、共演の佐久間大介（Snow Man）、原作・脚本・監督の内田英治が続投する。 参考：佐久間大介、“真逆”のキャラをどう演じる？笑顔を封印した『マッチング』への期待 公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破した映画『マッチング』。マッチングア