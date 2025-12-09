エマ・ストーンが主演を務めたヨルゴス・ランティモス監督の新作映画『Bugonia（原題）』が、『ブゴニア』の邦題で2026年2月13日よりTOHOシネマズ日比谷 ほかにて公開されることが決定。あわせて本ポスターと本予告が公開された。 参考：【ネタバレあり】『ボーはおそれている』徹底考察アリ・アスターが描く“究極の恐怖”とは 『女王陛下のお気に入り』や『哀れなるものたち』などのランティモ