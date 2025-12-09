周知の通り、北中米ワールドカップの組分けが決定し、グループステージの対戦カードが確定した。この結果を受け、韓国メディア『ニュースピム』は、「アジア各国のワールドカップ組合分け抽選で明暗。日本、オーストラリア、イランは笑い、中東勢は厳しい道のりとなる」と題した記事を掲載。次のように報じた。「2026年北中米ワールドカップの組分け抽選は、アジア各国の運命のコントラストを浮き彫りにした。伝統的な強豪であ