【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜がパーソナリティを担当するニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD～オールタイムリクエスト～』が12月12日に放送される。 3年目となった中森明菜の名曲で綴るニッポン放送のオールタイムリクエスト企画。今年は中森が自身初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティとして登場、4時間の特別番組を届ける。