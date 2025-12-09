9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比300円安の5万290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては291.94円安。出来高は9143枚だった。 TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIX現物終値比11.81ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50290-3009143 日経225min