ソフトバンクが台湾・味全から海外移籍制度を申請した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）に背番号18を提示していることが8日、分かった。徐にとって「18」は味全でもつけていた思い入れのある番号。今季まで同番号をつけていた武田が退団し、現在は“空き番”となっており、右のエースの期待も込めて託すことになりそうだ。徐は最速158キロの直球に加えて制球力も抜群の右腕。高い奪三振率を誇る剛腕を巡っては日米で争奪