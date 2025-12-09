オリオールズの菅野智之投手がメジャー1年目を振り返り、自身のプレーへの誇りと苦悩を明かしました。今季35歳でメジャーに挑戦し、オリオールズに入団した菅野投手。開幕ローテーション入りを果たすと、10勝10敗、防御率4.64の成績でいきなり2桁勝利をあげました。激動の1年を振り返り、菅野投手は「大変なこともたくさんありましたけど、楽しかった印象が一番強い」と話します。「日本にいたときは何も言わなくても（球団が）色