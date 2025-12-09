◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球のWTTファイナルズ香港が10日から開幕。8日には組み合わせ抽選会が行われ、男子の組み合わせが発表されました。世界のトップ選手16人が集う今大会。男子シングルスでは日本勢は松島輝空選手と張本智和選手が出場します。世界ランク8位の松島選手は世界ランク1位の王楚欽選手と対戦。これまで国際大会で4度対戦し、1勝3敗。直近では10月のITTF-ATTUアジア卓球選手権大会では、3-2