「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、デビュー２連勝中の良血馬アランカールは今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。色濃く受け継いだ名牝の血を大舞台で開花させる。新馬戦−野路菊Ｓを連勝中のアランカールが、無敗の３連勝で２歳女王の座に駆け上が