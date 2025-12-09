パナソニックホールディングス（HD）は8日、社会人野球日本選手権で2度の優勝経験がある野球部を2026年シーズン限りで休部にすると発表した。野球部OBで監督も務めた奥代恭一氏（66＝現ショウワコーポレーション監督）は無念の胸中を明かした。「OBからの連絡で知ったのですが、悲しいのひと言です。大きなリストラがあると聞いていたので、仕方ない部分もありますが残念です」奥代氏は関大第一高から関大を経て、1982年に