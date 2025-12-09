「香港国際競走」（１４日、シャティン）今週末は香港で４つのＧ１が開催され、日本馬８頭が参戦する。そのうち３頭に騎乗するのが、現在ＪＲＡリーディングトップを快走するクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝だ。この秋は、秋華賞、菊花賞、天皇賞・秋で３週連続Ｇ１制覇を達成し、大舞台でも大活躍。香港マイルに挑む２冠牝馬エンブロイダリーなど精鋭３頭で、異国の地でも“ルメール無双”を見せつける。