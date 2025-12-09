パナソニックホールディングス（HD）は8日、社会人野球のパナソニック野球部を、2026年シーズン限りで休部すると発表した。グループの経営改革と、近年のチーム成績不振が主な理由。都市対抗57度、日本選手権43度の出場を誇り、元阪急・福本豊氏ら数多くのプロ野球選手も輩出した名門が、電撃休部を強いられた。あまりにも電撃的な形で、名門の休部が決まった。選手らに伝えられたのは、この日午後。わずか数時間後の同3時30分