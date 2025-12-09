ソフトバンクは8日、福岡市内で育成を含む12選手の新入団発表を行った。ドミニカ共和国出身で育成7位で指名されたのエミール・セラーノ・プレンサ外野手（18）＝幸福の科学学園＝は日本球界を代表するホームランバッターになると力強く宣言。父は投手として中日などで活躍したドミンゴ・グスマン氏（50）。父譲りの身体能力の高さを生かし、150メートルを超える特大アーチを描くと力強く語った。とにかくスケールがでっかい。