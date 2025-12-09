俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）の追加キャスト8人が9日、公開された。小関裕太、柏木悠（超特急）、新納慎也、宇梶剛士、高岸宏行（ティモンディ）、星乃夢奈、中島ひろ子、ベンガルが、刑務官を演じる。【全身ショット】ハイジュエリーに負けない美脚を披露の篠原