「香港国際競走」（１４日、シャティン）リスグラシューなどが活躍し、海外Ｇ１年間８勝という金字塔を打ち立てた１９年。あれでわれわれ競馬ファンは“世界で勝つこと”に慣れてしまったのかもしれない。その思いをあざ笑うかのように、昨年はまさかの「０勝」。６年ぶりの未勝利という事実は重かった。凱旋門賞の壁はともかく、得意としていたドバイや香港でも結果を出せず、テレビ越しにため息をついていたのを思い出す。