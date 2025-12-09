「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）２８年ぶりに重賞ホース不在で行われる２歳女王決定戦。大混戦ムードが漂うが、データ班が推奨するのはデビュー２連勝中の良血馬アランカールだ。今回と同舞台で行われた野路菊Ｓで、牡馬を相手に３馬身半差で快勝。母譲りの決め手を発揮し、一気に２歳牝馬戦線のトップを目指す。▼傾向（過去１０年）２歳女王決定戦。優勝馬にはＧ１・７勝のウオッカを筆頭に、同６勝ブエナビスタ、３