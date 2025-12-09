歌手の森口博子（57）が8日、ブログを更新。一周忌を迎えた中山美穂さんへの思いをつづり、若かりし頃の2ショットを公開した。【映像】中山美穂さんとの写真＆2024年12月6日、入浴中に起きた不慮の事故により、54歳でこの世を去った中山さん。同期としてデビューし親交の深かった森口は、当時のブログで悲痛な思いを明かしていた。「何かの間違いであってほしい。どうして？仲間のこんな形でのお別れは本当に辛すぎます。突然