ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°TRUE LOVE¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°ºî¤ËÂ³¤­¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤ÈSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê33¡Ë¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤À¡£Á°ºî¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÏÆî¤ÎÅç¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬ÉñÂæ¡£ÊÄº¿¶õ´Ö¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡É