女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?悪の女寝業師?小波（２９）が悪夢を払拭する覚悟だ。８日の後楽園大会で同じ極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の吏南＆フキゲンです★と保持するアーティスト王座のＶ２を達成した。この日のメインでは、小波の提案で開催されたワンダー王座の次期挑戦者決定戦で、飯田沙耶が壮麗亜美を撃破。２９日の両国国技館大会で、小波が飯田を迎え撃つことが決定した。大会