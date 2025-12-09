『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』が、2026年1月12日に、スペシャル番組として25年ぶりに復活することが9日、わかった。『炎のチャレンジャー』＝テレビ朝日提供1995年10月から2000年3月にレギュラー放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録(※ビデオリサーチ調べ関東地区)し、 2001年1月には復活スペシャルも放送された『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!