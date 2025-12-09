愛知県小牧市に住む20代の姉妹が今月3日に「はしか」に感染していたことがわかり、県が注意を呼び掛けています。愛知県によりますと、小牧市に住むいずれも20代の姉妹は、今月3日に発熱の症状が出て、8日に受診した医療機関ではしかの感染が確認されました。海外への渡航歴はなく、感染経路はわかっていませんが、姉は発熱の症状が出た今月3日の午前11時から午後4時半ごろまで、地下鉄名城線のほか、名古屋市中区の3か所の商