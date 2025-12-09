ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»à¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢»à¸å¡¢Áê¼ê¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤é¡½¡½¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÅìµþÅÔ¤Î50Âå½÷À­¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÉ×¤òÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡£·ëº§22Ç¯ÌÜ¡¢É×¤Ï¤Þ¤À51ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢»Í½½¶åÆü¤ò²á¤®¤ÆÉ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë¡Ö½÷À­¤ÎÍç¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×Æþ±¡Ãæ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤Î¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ÆÉ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ñ¥¹¥ï