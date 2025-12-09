女優・土屋太鳳（３０）が主演、ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介（３３）が出演した映画「マッチング」（２４年）の続編「マッチングＴＲＵＥＬＯＶＥ」が来年公開されることが８日、分かった。前作に続き土屋と佐久間が共演し、内田英治監督がメガホンを取る。前作は主人公（土屋）とアプリでマッチングしたストーカー・吐夢（とむ、佐久間）のサスペンス・スリラーが反響を呼び、興行収入９・７億円を記録。第２弾は、南の