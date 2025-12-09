５年ぶりに日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（３３）が８日、エスコン内で入団会見を行った。年俸２０００万円で、背番号は２１年まで背負った「７」。ヤクルトを戦力外となり、栗山チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）に“直談判”したことも明かした。２軍最終戦が行われた鎌ケ谷だった。西川は「栗山さんに頼み込んだじゃないですけど、『助けてください』っていうことを言ったのを覚えていますね」と明かした。会見に