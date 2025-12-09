俳優の小関裕太が、篠原涼子主演の来年１月期の日本テレビ系「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜・後１０時）に出演することが９日、決まった。女性刑務官（篠原）の同僚で、他施設から異動してきたばかりの主任・海老原秀彦を演じる。小関のほか、柏木悠、新納慎也、宇梶剛士、高岸宏行、星乃夢奈・中島ひろ子、ベンガルという個性派俳優８人の刑務官役での出演が発表された。女性刑務官（篠原）と