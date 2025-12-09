◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２３年アスコリピチェーノ以来、１５頭目の無敗戴冠へ。クロワデュノールで日本ダービーを制した斉藤崇厩舎は、アランカールを送り込む。１８年はのちのＧ１・４勝馬クロノジェネシスで２着に敗れたが、今年は９７年以来２８年ぶりに重賞勝ち馬が不在。斉藤崇調教師は「スタート、折り合いと課題はありますが、能力はひけを取らない