熱戦を繰り広げているカーリング五輪最終予選。奮闘中の日本代表を支えているのがＪＡ全農だ。２０１９年度から、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労していた日本代表選手を本格的にサポート。今大会でも「ニッポンの食」を提供し、パフォーマンスの向上に一役買っている。出場中の「ＳＣ軽井沢ク（男子）」、「フォルティウス（女子）」、「小穴・青木（ミックスダブルス）」に精米、フリーズドライみそ汁・スープ（各種