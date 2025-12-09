共同通信のインタビューに応じる、ノーベル生理学・医学賞選考委員長を務めるオッレ・シェンペさん（共同）【ストックホルム共同】ノーベル生理学・医学賞選考委員長を務めるスウェーデンのカロリンスカ研究所のオッレ・シェンペ教授は9日までに、坂口志文大阪大特任教授を「免疫を抑える細胞の研究に光が当たらない中、長く続けた唯一の研究者だ」とたたえた。化学賞選考委員長のルンド大のハイナー・リンケ教授は北川進京都大