後発地震注意情報の発表を受け高市総理大臣が注意を呼びかけました。深夜に官邸入りした高市総理は、被害状況を確認し対応を指示した上で、国民への呼びかけを行いました。高市首相：被災地域か否かに関わらず、被害が想定される地域の皆様は、今後1週間程度、気象庁や自治体からの情報に留意するとともに、家具の固定など日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる体制を整えていただきたく存じます。