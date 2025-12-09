地震により、東北新幹線では一部の区間で9日の始発から運転を見合わせています。JR東日本によりますと、東北新幹線は盛岡から新青森の間の上下線で始発から運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。また、東京から盛岡の間は始発から平常通り運転しますが、一部の列車に遅れが見込まれています。東北新幹線は8日夜から八戸駅から七戸十和田駅の間で約2時間にわたり、列車が立ち往生しましたが、その後、七戸十